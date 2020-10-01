Строительство дома по программе реновации завершили в Нижегородском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Нижегородском районе столицы завершили строительство жилого дома на 164 квартиры по программе реновации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства.

"Программа реновации набрала хорошие темпы, мы начинаем активно вводить дома по всему городу. На днях завершили строительство дома в Нижегородском районе на шоссе Фрезер на 164 квартиры общей площадью 9,7 тысячи квадратных метров. Всего в этом районе предстоит расселить в новое жилье более 14 тысяч жителей", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Как уточняется, трехсекционный жилой дом возвели по индивидуальному проекту. В каждой секции есть вестибюль, помещение для консьержа, два лифта.

На первых этажах здания размещены входные группы, нежилые помещения различного функционального назначения. Отмечается, что квартиры имеют готовую улучшенную отделку, которая соответствует стандартам реновации.

В пресс-службе добавили, что строительные работы завершены, Мосгосстройнадзор оформил разрешение на ввод дома в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что жилой дом на 110 квартир в районе Ростокино, построенный по программе реновации, введен в эксплуатацию. Новостройка располагается по адресу улица Сельскохозяйственная, владение 14. Она состоит из двух секций переменной этажности (11–12 этажей), также имеет подземную парковку. Четыре квартиры из построенных 110 оборудованы для маломобильных граждан.