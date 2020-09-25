Договоры на новое жилье по программе реновации в ТиНАО заключили 468 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Договоры на получение новых квартир по программе реновации заключили 468 жителей ТиНАО, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"На территории ТиНАО по программе реновации будут расселены жители 251 дома. В новые благоустроенные квартиры переедут более 8,4 тысячи семей – 22,1 тысячи человек", – рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он отметил, что первыми в новые квартиры въедут жители 13 домов (600 человек) из поселков Шишкин Лес и Армейский поселения Михайлово-Ярцевского. Письма с предложением оформить новые квартиры горожане получили в начале июля.

Рядом с новостройками возводятся образовательные учреждения, поликлиники и досуговые центры. На придомовых территориях появятся парковочные пространства, а также будут обустроены детские и спортивные площадки.

Ранее Москомархитектура согласовала проект стартового дома по программе реновации на 158 квартир в Перове. Двухсекционный жилой дом площадью около 16 тысяч квадратных метров возведут по адресу улица Металлургов, дом 56. Проектировщиком выступает АО "Капстройпроект".

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, фасады здания облицуют панелями светло-серого цвета. Входные группы оборудуют двойными тамбурами с выходами во двор и на улицу. Во дворе разместят площадки для детей и зоны отдыха для взрослых.

Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Проект позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей.

