Договоры на новое жилье по программе реновации в ТиНАО заключили 468 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Договоры на получение новых квартир по программе реновации заключили 468 жителей ТиНАО, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"На территории ТиНАО по программе реновации будут расселены жители 251 дома. В новые благоустроенные квартиры переедут более 8,4 тысячи семей – 22,1 тысячи человек", – рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
Он отметил, что первыми в новые квартиры въедут жители 13 домов (600 человек) из поселков Шишкин Лес и Армейский поселения Михайлово-Ярцевского. Письма с предложением оформить новые квартиры горожане получили в начале июля.
Рядом с новостройками возводятся образовательные учреждения, поликлиники и досуговые центры. На придомовых территориях появятся парковочные пространства, а также будут обустроены детские и спортивные площадки.
Ранее Москомархитектура согласовала проект стартового дома по программе реновации на 158 квартир в Перове. Двухсекционный жилой дом площадью около 16 тысяч квадратных метров возведут по адресу улица Металлургов, дом 56. Проектировщиком выступает АО "Капстройпроект".
По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, фасады здания облицуют панелями светло-серого цвета. Входные группы оборудуют двойными тамбурами с выходами во двор и на улицу. Во дворе разместят площадки для детей и зоны отдыха для взрослых.
Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Проект позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей.
"Это наш город": более 60 домов построили в Москве по программе реновации
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: