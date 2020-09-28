Жилой дом по программе реновации введен в эксплуатацию в районе Ростокино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Жилой дом на 110 квартир в районе Ростокино, построенный по программе реновации, введен в эксплуатацию, рассказали в пресс-службе столичного департамента строительства.

В ведомстве отметили, что новостройка располагается по адресу улица Сельскохозяйственная, владение 14. Она состоит из двух секций переменной этажности (11–12 этажей), также имеет подземную парковку. Четыре квартиры из построенных 110 оборудованы для маломобильных граждан. Общая площадь жилых помещений составила 5 908,10 квадратного метра, передает Агентство "Москва".

Кроме этого, отделка квартир и мест общего пользования соответствует требованиям программы реновации. Так, квартиры оборудованы сантехникой, электроплитами, мойками, люстрами и светильниками.

Помимо квартир, в доме есть вестибюль, помещения дежурного, лифтовой холл, помещение для хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения. Имеются также грузо-пассажирские лифты, оборудованные визуальными и тактильными средствами информации.

Придомовая территория озеленена, а также обустроена детской и спортивной площадками, зоной для спокойного отдыха. Недалеко от новостройки располагаются две школы, детский сад, почтовое отделение и банк. При этом проект развития района также предусматривает строительство школы, учебного корпуса, детского сада и ФОКа.

"Всего в СВАО новые квартиры получат жители 499 домов площадью 1,41 миллиона квадратных метров. Утверждено 59 стартовых площадок мощностью 634,87 тысячи квадратных метров. Строительство данного жилого дома обеспечит начало "волнового" переселения в районе Ростокино. Всего в районе Ростокино в программу реновации включено 19 домов общей площадью квартир 58,22 тысячи квадратных метров", – рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Ранее стало известно, что в Басманном районе по программе реновации построят дом с аквапанелями. Фасады здания выполнят в классическом темно-сером оттенке с использованием аквапанелей, покрытых декоративной штукатуркой. Все балконы будут застекленными. Также предусмотрены корзины под кондиционеры.

