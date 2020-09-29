29 сентября, 21:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Жилой дом на 349 квартир появится в районе Фили-Давыдково по программе реновации. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Соответствующую проектную документацию согласовала Москомэкспертиза, заявил председатель ведомства Валерий Леонов. Он отметил, что жилой дом, который расположится по адресу улица Олеко Дундича, владение 31/3, будет иметь п-образную форму и состоять из шести секций переменной этажности.
"Также спроектированы одноуровневая подземная автостоянка и нежилые помещения общественного назначения на первом этаже. В доме будет 349 квартир: 236 – двухкомнатных, 72 – однокомнатные и 41 – трехкомнатная. При этом 11 квартир приспособят для маломобильных жильцов", – рассказал Леонов.
Кроме этого, в квартирах установят двери, сантехнику, осветительные приборы и электроплиты. Придомовую территорию здания также благоустроят: там установят площадки для спорта и отдыха, сделают тротуары и пешеходные зоны, а также высадят деревья, кустарники и цветы.
Отмечается, что программа реновации была утверждена в 2017 году. Она предусматривает обеспечение новым жильем более миллиона москвичей.
Ранее стало известно, что жилой дом на 110 квартир в районе Ростокино, построенный по программе реновации, введен в эксплуатацию. Новостройка располагается по адресу: улица Сельскохозяйственная, владение 14. Она состоит из двух секций переменной этажности (11–12 этажей),
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