На улице Паперника появится дом по индивидуальному проекту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Рязанском районе на улице Паперника в 2021 году достроят дом по программе реновации, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

По словам руководителя департамента строительства столицы Рафика Загрутдинова, в здании уже завершили монтаж монолитных конструкций и приступили к внутренним инженерным сетям и отделке жилых помещений.

Уточняется, что дом строят по индивидуальному проекту. На первых этажах будет витражное остекление. Фасады облицуют декоративными контрастными плитами серо-белого и кофейного цветов – на них установят короба для кондиционеров.

В двухсекционном монолитном доме переменной этажности будут предусмотрены пять квартир для маломобильных жильцов. На первых этажах разместят магазины, аптеки кафе и другие объекты. В вестибюле будет комната консьержа, колясочная и кладовая.

В доме установят охранную систему, пожарную сигнализацию и видеонаблюдение. Рядом с многоэтажкой оборудуют детскую и спортивную площадки, озеленят территорию. Предусмотрена парковка.

"По программе реновации в районе построят детский сад и музыкальную школу. Всего в Рязанском районе новые квартиры получат жители 72 сносимых домов, для начала переселения подобраны четыре стартовые площадки", – рассказал Рафик Загрутдинов.

Ранее сообщалось, что жилой дом на 110 квартир в районе Ростокино, построенный по программе реновации, введен в эксплуатацию. Новостройка располагается по адресу: улица Сельскохозяйственная, владение 14. Она состоит из двух секций переменной этажности (11–12 этажей), также имеет подземную парковку. Четыре квартиры из построенных 110 оборудованы для маломобильных граждан.