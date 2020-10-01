В Москве по программе реновации передали под заселение 58 новостроек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В департаменте градостроительной политики столицы рассказали о расселении в новые дома по программе реновации. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"К настоящему времени в Москве переселение идет в 58 стартовых домов, на территории Северного административного округа – в 10 новостроек", – объявили в ведомстве.

Как рассказал глава департамента Сергей Левкин, сейчас переселение началось в Тимирязевском районе. Переезжают жители дома 9, корпуса 2, по улице Вишневского. Их новое жилье расположено по адресу улица Тимирязевская, дом 8, корпус 2.

Строение сдали в эксплуатацию летом 2020 года. Жилой дом возведен по индивидуальному проекту, в нем насчитывается 91 квартира.

Программа реновации жилищного фонда столицы была официально одобрена в августе 2017 года. Сейчас для ее реализации сформирован перечень из 464 стартовых площадок.

В конце сентября мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки двух проездов и переулка в Южном административном округе столицы. Эти дороги улучшат транспортное сообщение внутри нового жилого квартала.

