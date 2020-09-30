Три школы построят в рамках программы реновации в Царицыне

30 сентября, 15:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Три школы в рамках программы реновации построят в столичном районе Царицыно, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"В рамках программы реновации кварталов 1, 4, 14 и 14Б будут построены три среднеобразовательные школы – две в районе Кавказского бульвара и одна неподалеку от улицы Бакинской, детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену и подстанция скорой помощи", – отметил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
Он рассказал, что проект планировки охватывает территорию Царицына площадью 222,8 гектара. Рядом со школами высадят деревья и кустарники, обустроят детские и спортивные площадки с местами для отдыха, создадут велодорожки и места для парковки автомобилей. Также построят внутриквартальные проезды протяженностью 1,52 километра.
Ранее сообщалось, что новый учебный корпус на 300 мест появится в центре Москвы. Здание будет состоять из четырех этажей. Строительные работы планируют завершить до апреля 2021 года.
В корпусе обустроят кабинеты технического черчения и моделирования, естественных наук, программирования, иностранного языка, основ анатомии и физиологии, астрономии, IT-полигон, библиотеку с информационным центром, спортзал, помещение для аэробики, шахматный клуб, кабинет педагога-психолога, обеденный зал, лаборантские.
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