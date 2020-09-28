Новый учебный корпус на 300 мест может появиться в Москве к апрелю 2021 года

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Новый учебный корпус, рассчитанный на 300 мест, появится в центре Москвы, рассказали в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

В ведомстве отметили, что строительные работы планируется завершить до апреля 2021 года, передает Агентство "Москва".

"Выдано разрешение на строительство учебного корпуса в центре Москвы. Объект возведут на улице Подвойского, владении 2 (ЦАО, Пресненский), на территории существующей школы № 2055 за счет городского бюджета. Срок действия разрешения на строительство – до 25 апреля 2021 года", – сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что здание будет состоять из четырех этажей. На них обустроят кабинеты технического черчения и моделирования, естественных наук, программирования, иностранного языка, основ анатомии и физиологии, астрономии, IT-полигон, библиотеку с информационным центром, спортзал, помещение для аэробики, шахматный клуб, кабинет педагога-психолога, обеденный зал, лаборантские.

Кроме этого, прилегающую территорию корпуса благоустроят: высадят деревья, кустарники, цветы, установят спортивную площадку и зону для отдыха. К зданию можно будет проехать со стороны улицы Подвойского и Стрельбищенского переулка.

Ранее стало известно, что в Савеловском районе началось строительство школы на 550 учеников. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году.

