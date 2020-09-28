В Савеловском районе началось строительство школы на 550 учеников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство школы на 550 учеников началось в Савеловском районе, сообщает пресс-служба департамента строительства.

Здание расположится на улице 8 Марта, доме 4. Уже выдано разрешение на строительство. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году.

Здание будет делиться на два объема – четырехэтажную учебную часть и трехэтажную часть. В школе предусмотрены актовый и спортивный залы, библиотека с медиатекой, обеденный зал столовой, медицинский блок, кабинет психолога и другое.

Школу оборудуют лифтами, для удобства маломобильных групп появятся пандусы и тактильные указатели. На прилегающей территории обустроят спортивные площадки и площадки для отдыха с покрытием из резиновой крошки.

На тротуарах уложат плитку, создадут проезды и ограждения, проведут озеленение.

Ранее школу на 900 учеников ввели в эксплуатацию в столичном районе Северном на северо-востоке Москвы. Новостройка расположена на аллее Долгопрудной, доме 16. В здании оборудован большой спортивный зал, который можно разделять на два малых.