В Куркине открыли образовательное учреждение-трансформер

11 сентября, 19:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столичном районе Куркино завершилось строительство детского сада-трансформера. Как сообщается на портале мэра и правительства Москвы, использовать здание можно и под начальные классы.
"Комбинированная постройка спроектирована таким образом, что может работать как детский сад на 300 мест или как БНК на 12 учебных классов", – объяснил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
По словам специалиста, общая площадь здания составляет немногим более шести тысяч квадратных метров. Ожидается, что оно поступит в ведение школы № 1985.
Трансформироваться здание будет исключительно внутри, за счет монтажа перегородок. При работе в формате школы на первом этаже строения откроют гардероб и столовую на 100 мест, а в режиме детского сада – групповые ячейки и тематические кабинеты.
Второй этаж комплекса отведен под спортзал с раздевалкой, душем и туалетами. На третьем, согласно плану, разместят библиотеку с медиатекой, а также учительскую.
Ранее здание-трансформер уже открыли в Зеленограде. Комплекс сдали в эксплуатацию в 2019 году.
Сейчас в Москве продолжаются работы над двумя подобными строениями. Их откроют в Южном Бутове – на улице Адмирала Лазарева и на улице Брусилова в Щербинке.
Как сообщалось ранее, в 13-м квартале Некрасовки планируется строительство детского сада. Учреждение на 350 мест возведут на территории Люберецких полей.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: