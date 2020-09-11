В Куркине открыли образовательное учреждение-трансформер

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Куркино завершилось строительство детского сада-трансформера. Как сообщается на портале мэра и правительства Москвы, использовать здание можно и под начальные классы.

"Комбинированная постройка спроектирована таким образом, что может работать как детский сад на 300 мест или как БНК на 12 учебных классов", – объяснил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По словам специалиста, общая площадь здания составляет немногим более шести тысяч квадратных метров. Ожидается, что оно поступит в ведение школы № 1985.

Трансформироваться здание будет исключительно внутри, за счет монтажа перегородок. При работе в формате школы на первом этаже строения откроют гардероб и столовую на 100 мест, а в режиме детского сада – групповые ячейки и тематические кабинеты.

Второй этаж комплекса отведен под спортзал с раздевалкой, душем и туалетами. На третьем, согласно плану, разместят библиотеку с медиатекой, а также учительскую.

Ранее здание-трансформер уже открыли в Зеленограде. Комплекс сдали в эксплуатацию в 2019 году.

Сейчас в Москве продолжаются работы над двумя подобными строениями. Их откроют в Южном Бутове – на улице Адмирала Лазарева и на улице Брусилова в Щербинке.

Как сообщалось ранее, в 13-м квартале Некрасовки планируется строительство детского сада. Учреждение на 350 мест возведут на территории Люберецких полей.

