Две школы с кабинетами-трансформерами сдали в эксплуатацию в СЗАО и ВАО

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На северо-западе и востоке столицы сданы в эксплуатацию две школы-трансформеры, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Как уточняется, первое здание-трансформер расположено в районе Куркино на улице Воротынской, доме 12А, строении 1.

Здание, которое возвели для школы № 1985, может менять назначение в зависимости от демографической ситуации в районе. Так, это может быть начальная школа на 300 мест либо детский сад. Также здание может использоваться следующим образом: начальная школа на 200 учеников и детский сад на 100 малышей.

Второе здание находится в районе Соколиная гора на улице Бориса Жигуленкова, доме 9, корпусе 1. Здесь обустроены 150 школьных и 100 дошкольных мест. Учебные классы с отдельными рекреациями при каждом классе сгруппированы в отдельный блок. При изменении назначения здания на детский сад частично меняется назначение помещений начальной школы.

В сообщении пресс-службы говорится, что помещения классов с рекреациями и санузлами превращаются в групповые ячейки. Обеденный зал может стать групповой для кратковременного пребывания детей. Душевые и раздевальные при спортзале могут стать кладовой, прачечной. Входы в начальную школу и детский сад раздельные. На прилегающей территории обустроены игровые и спортивные площадки.

Ранее сообщалось, что школу на 900 учеников ввели в эксплуатацию в столичном районе Северном на северо-востоке Москвы. Новостройка расположена в аллее Долгопрудной, доме 16. В здании оборудован большой спортивный зал, который можно разделять на два малых. Предусмотрены актовый зал с артистическими, студия хореографии и лекторий.