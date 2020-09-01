Две школы с кабинетами-трансформерами сдали в эксплуатацию в СЗАО и ВАО

13:12
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
На северо-западе и востоке столицы сданы в эксплуатацию две школы-трансформеры, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.
Как уточняется, первое здание-трансформер расположено в районе Куркино на улице Воротынской, доме 12А, строении 1.
Здание, которое возвели для школы № 1985, может менять назначение в зависимости от демографической ситуации в районе. Так, это может быть начальная школа на 300 мест либо детский сад. Также здание может использоваться следующим образом: начальная школа на 200 учеников и детский сад на 100 малышей.
Второе здание находится в районе Соколиная гора на улице Бориса Жигуленкова, доме 9, корпусе 1. Здесь обустроены 150 школьных и 100 дошкольных мест. Учебные классы с отдельными рекреациями при каждом классе сгруппированы в отдельный блок. При изменении назначения здания на детский сад частично меняется назначение помещений начальной школы.
В сообщении пресс-службы говорится, что помещения классов с рекреациями и санузлами превращаются в групповые ячейки. Обеденный зал может стать групповой для кратковременного пребывания детей. Душевые и раздевальные при спортзале могут стать кладовой, прачечной. Входы в начальную школу и детский сад раздельные. На прилегающей территории обустроены игровые и спортивные площадки.
Ранее сообщалось, что школу на 900 учеников ввели в эксплуатацию в столичном районе Северном на северо-востоке Москвы. Новостройка расположена в аллее Долгопрудной, доме 16. В здании оборудован большой спортивный зал, который можно разделять на два малых. Предусмотрены актовый зал с артистическими, студия хореографии и лекторий.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: