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Город

16:46

Детский сад на 350 мест построят в Некрасовке

город строительство

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В 13-м квартале Некрасовки планируется строительство детского сада. Учреждение на 350 мест возведут на территории Люберецких полей, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Трехэтажное здание детсада будет облицовано светлым керамогранитом с желтыми и оранжевыми вставками.

"Некрасовка – стремительно развивающийся район, и социальная инфраструктура здесь строится параллельно с новыми домами, чтобы у новоселов не возникло проблем с отправкой детей в садик или школу", – заявил главный архитектор города, первый зампредседателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов. По его словам, детский сад впишется в окружающую застройку столичного района.

Общая площадь образовательного учреждения составит около 5 тысяч квадратных метров. Планируется, что там создадут все условия для развития учащихся. При этом у каждой из 14 групп будет своя индивидуальная ячейка.

В новом дошкольном учреждении оборудуют музыкальный и физкультурный залы, кружковые, а также медицинский блоки. На прилегающей территории сделают игровые зоны для каждой из групп.

"В Москве строятся десятки учебных заведений, и задача проектировщиков – сделать так, чтобы они были не только максимально функциональными, комфортными с точки зрения учебного процесса, безопасными, но и интересными внешне. Они помогают сформировать будущий облик района", – обратил внимание Сергей Кузнецов.

Ранее стало известно, что детский сад на 170 мест построили на северо-западе столицы. Общая площадь составляет 2,6 тысячи квадратных метров.

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