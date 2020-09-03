Детский сад на 170 мест построили на северо-западе столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Детский сад на 170 мест ввели в эксплуатацию в Хорошёво-Мнёвниках, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Трехэтажный детский сад станет частью крупного жилого комплекса, который недавно был сдан в эксплуатацию. Общая площадь дошкольного учреждения составляет 2,6 тысячи квадратных метров.

В детском саду сформируют девять групп для детей в возрасте от трех до семи лет. Для них в здании оборудовали игровые комнаты, спальни, раздевалки, буфеты, помещения для кружков, залы для занятий музыкой и физкультурой, медицинский кабинет, а также кабинеты логопеда и психолога.

Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил, что все помещения адаптированы для маломобильных граждан. Работать дошкольное учреждение будет на коммерческой основе.

"Помимо уже введенного объекта, в жилом комплексе также планируется построить еще один детский сад, школу, рассчитанную на 550 учеников, а также бизнес-центр и фитнес-клуб", – добавил Левкин.

Ранее детский сад на 350 мест ввели в эксплуатацию в жилом комплексе "Мещерский лес". Здание расположено по адресу улица Домостроительная, дом 4б. Оно имеет три надземных этажа и один подземный. В саду сформируют 14 групп для детей от трех до семи лет.