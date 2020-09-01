Детский сад на 350 мест введен в эксплуатацию в ЖК "Мещерский лес"

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Детский сад на 350 мест введен в эксплуатацию в жилом комплексе "Мещерский лес". Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
"В жилом комплексе "Мещерский лес" завершено строительство детского сада. Девелопер проекта ГК "ПИК" получил разрешение на ввод в эксплуатацию объекта, построенного в районе Солнцево (ЗАО)", – рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Детский сад расположен по адресу улица Домостроительная, дом 4б. Здание имеет три надземных этажа и один подземный. В саду сформируют 14 групп для детей от трех до семи лет.
В пресс-службе отметили, что жилой комплекс расположен рядом с парком "Мещерский" и станцией метро "Говорово". Все 14 жилых корпусов в комплексе уже введены в эксплуатацию.
Ранее сообщалось, что детский сад на 300 мест построят в составе жилого района в Покровском-Стрешневе. Объект возведут на Летной улице, владении 95б, на средства инвестора. Срок действия разрешения на строительство – до 10 мая 2021 года.
В трехэтажном здании организуют младшие, средние и старшие группы для детей от трех до семи лет. Там расположатся игровые, спальни, раздевалки, буфет и туалет. Также предусмотрены два физкультурных зала с кладовыми, музыкальный зал, помещения для развивающих занятий старших групп, а также медицинский блок с кабинетами логопеда и психолога.
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