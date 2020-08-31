Детский сад на 300 мест построят в Покровском-Стрешневе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Детский сад на 300 мест построят в составе жилого района в Покровском-Стрешневе. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на проведение работ, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Объект возведут на Летной улице, владении 95б, на средства инвестора. Срок действия разрешения на строительство – до 10 мая 2021 года.

В трехэтажном здании организуют младшие, средние и старшие группы для детей от трех до семи лет. Там расположатся игровые, спальни, раздевалки, буфет и туалет.

Также предусмотрены два физкультурных зала с кладовыми, музыкальный зал, помещения для развивающих занятий старших групп, а также медицинский блок с кабинетами логопеда и психолога.

В здании установят пандусы и лифт. На прилегающей территории обустроят игровые площадки, физкультурно-спортивную и хозяйственно-бытовую зоны.

Ранее Москомархитектура одобрила проект детского сада в Южном Бутове. Здание построят на пересечении улиц Поляны и Скобелевской. В садике предусмотрены спортивный и музыкальный залы, кружковые, кабинеты педагога-психолога и логопеда.

В ближайшие три года в городе введут в эксплуатацию более 150 школ и детских садов. Около трети учреждений образования строят частные инвесторы.