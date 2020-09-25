Три школы построят по программе реновации в столичном Царицыне

08:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Семь объектов образования появятся по программе реновации в кварталах 2а и 2б столичного района Царицыно, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Как рассказал глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин, планируется строительство трех школ на 300, 400 и 550 мест и трех детских садов на 150, 225 и 275 мест. Кроме того, возведут корпус дополнительного образования.
При этом предусмотрена реконструкция улично-дорожной сети с парковочными местами и наземных пешеходных переходов. Также благоустроят общественные пространства, а во дворах создадут места для отдыха, детские и спортивные площадки.
Всего в Южном административном округе города в программу реновации включили 378 домов, для ее реализации подобраны 44 стартовые площадки.
Правительство Москвы утвердило программу реновации в 2017 году. Проект позволит получить новое жилье более чем одному миллиону москвичей. Сейчас расселения идут в семи округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.
Руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов ранее рассказал, что со старта программы под заселение уже передали 55 домов.
"Жизнь в большом городе": этапы реновации
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