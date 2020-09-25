Четырехэтажный ФОК построят на улице Генерала Белобородова

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В столичном районе Митино построят физкультурно-оздоровительный комплекс. Здание будет четырехэтажным, приводит портал мэра и правительства Москвы заявление председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.

По ее словам, участок под ФОК выставят на торги. "Здание построят на участке площадью 0,85 гектара. Четырехэтажный комплекс также будет иметь подземную парковку и открытую автостоянку", – сообщила Княжевская. Председатель Москомархитектуры уточнила, что прилегающую территорию планируется благоустроить.

"Для удобства посетителей предполагаются реконструкция подъездных путей и оптимизация въездов и выездов", – добавляет Княжевская.

Спорткомплекс возведут по адресу улица Генерала Белобородова, владение 44. В новом здании предусмотрят место для торговых точек.

По государственной программе "Спорт Москвы" с 2011 по 2023 год запланировано строительство 149 физкультурно-оздоровительных комплексов. Около 40% новых ФОКов строят за счет городского бюджета, остальные 60% – за счет федеральных университетов и частных инвесторов.

Ранее заявлялось, что ФОК с бассейнами планируют достроить в СЗАО до конца года. Новый комплекс предназначен для круглогодичной спортивно-тренировочной деятельности. Его смогут посещать до 1,5 тысячи человек в сутки.