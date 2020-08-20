ФОК с бассейнами планируют достроить в СЗАО до конца года

11:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в столичном районе Покровское-Стрешнево планируют завершить до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.
Как уточняется, строительство ФОКа ведется на улице Тушинской.
"В настоящее время завершены кровельные и фасадные работы, ведется монтаж внутренних инженерных систем. Основные строительно-монтажные работы завершатся в этом году", – приводятся в сообщении слова руководителя депратамента Рафика Загрутдинова.
В пресс-службе отметили, что новый комплекс предназначен для круглогодичной спортивно-тренировочной деятельности. Его смогут посещать до 1,5 тысячи человек в сутки.
Там разместятся несколько бассейнов, один из которых будет предназначен для обучения плаванию детей, универсальный игровой зал и тренажерный зал. Территорию вокруг комплекса благоустроят.
Ранее стало известно, что в районе Крюково к концу 2020 года планируют достроить физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Трехэтажное здание подойдет для занятий игровыми видами спорта: мини-футболом, баскетболом, волейболом и другими. Также там организуют тренажерные залы, оборудуют спортивный зал со вторым светом. После ввода в эксплуатацию инвестор проведет отделку помещений.
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