ФОК с бассейнами планируют достроить в СЗАО до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в столичном районе Покровское-Стрешнево планируют завершить до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Как уточняется, строительство ФОКа ведется на улице Тушинской.

"В настоящее время завершены кровельные и фасадные работы, ведется монтаж внутренних инженерных систем. Основные строительно-монтажные работы завершатся в этом году", – приводятся в сообщении слова руководителя депратамента Рафика Загрутдинова.

В пресс-службе отметили, что новый комплекс предназначен для круглогодичной спортивно-тренировочной деятельности. Его смогут посещать до 1,5 тысячи человек в сутки.

Там разместятся несколько бассейнов, один из которых будет предназначен для обучения плаванию детей, универсальный игровой зал и тренажерный зал. Территорию вокруг комплекса благоустроят.

Ранее стало известно, что в районе Крюково к концу 2020 года планируют достроить физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Трехэтажное здание подойдет для занятий игровыми видами спорта: мини-футболом, баскетболом, волейболом и другими. Также там организуют тренажерные залы, оборудуют спортивный зал со вторым светом. После ввода в эксплуатацию инвестор проведет отделку помещений.

