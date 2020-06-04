Физкультурный комплекс возведут на базе колледжа по подготовке соцработников

14:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Физкультурно-оздоровительный комплекс построят на территории колледжа по подготовке социальных работников в Бутырском районе Москвы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Внутри здания расположатся бассейн, тренажерный и игровой залы. Зона главного вестибюля будет застеклена, что позволит сделать здание более легким и открытым городской среде", – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Специалист уточнил, что бассейн будет открыт для всех категорий граждан: как учащихся и сотрудников колледжа, так и жителей района.
Внешне здание будет сочетать компактные формы и, как заявил Кузнецов, формировать сбалансированный силуэт улицы. Уже известно, что игровой зал будет выступать из общего профиля, причем поддержат его колонны. Столбы в то же время сформируют проходную галерею.
Проект комплекса уже согласовали в Москомархитектуре. Общая площадь готовой постройки составит пять тысяч квадратных метров.
В мае нынешнего года сообщалось, что физкультурно-оздоровительный комплекс также появится в столичном районе Перово. Строительство планируется в рамках реализации программы реновации. Помимо спортплощадки, здесь возведут детские сады и поликлинику.
"Это наш город": детские сады, ФОК и поликлиника появятся в Перове по программе реновации
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