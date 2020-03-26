Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

17:19

Детский сад и ФОК построят в Бутырском районе столицы

строительство город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Детский сад, учебный корпус и физкультурно-оздоровительный комплекс сдадут в эксплуатацию на северо–востоке столицы. Объекты построят по программе реновации, передает Агентство "Москва" заявление представителей департамента градостроительной политики.

Стало известно, что утвержден проект планировки территории микрорайона 78 Бутырского района города.

В соответствии с документом там планируется возвести детский сад и учебный корпус на 180 и 275 мест соответственно. Кроме того, будет введен ФОК с бассейном и подземной автостоянкой.

Помимо того, там благоустроят прилегающую территорию.

Программа реновации была утверждена в столице 1 августа 2017 года. В декабре власти города добавили в программу 81 стартовую площадку. Строительство домов рамках программы реновации продолжается. Так, недавно начали строить дом на Давыдковской улице.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика