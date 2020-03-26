Детский сад и ФОК построят в Бутырском районе столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Детский сад, учебный корпус и физкультурно-оздоровительный комплекс сдадут в эксплуатацию на северо–востоке столицы. Объекты построят по программе реновации, передает Агентство "Москва" заявление представителей департамента градостроительной политики.



Стало известно, что утвержден проект планировки территории микрорайона 78 Бутырского района города.

В соответствии с документом там планируется возвести детский сад и учебный корпус на 180 и 275 мест соответственно. Кроме того, будет введен ФОК с бассейном и подземной автостоянкой.



Помимо того, там благоустроят прилегающую территорию.



Программа реновации была утверждена в столице 1 августа 2017 года. В декабре власти города добавили в программу 81 стартовую площадку. Строительство домов рамках программы реновации продолжается. Так, недавно начали строить дом на Давыдковской улице.