Дом по программе реновации начали строить на Давыдковской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На западе столицы приступили к строительству дома по программе реновации, передает Агентство "Москва" заявление представителей департамента строительства.

Планируется, что жилой объект введут в эксплуатацию в следующем году. "В районе Фили-Давыдково по адресу улица Давыдковская, владение 16, началось строительство жилого дома на 147 квартир для переселения по программе реновации", – сообщил руководитель департамента Рафик Загрутдинов.

Согласно индивидуальному проекту, там строят односекционное здание с подземной парковкой, которое возводят на основе монолитного каркаса.

В жилом доме будет 147 квартир (однокомнатных – 63, двухкомнатных – 42, трехкомнатных – 42). При этом на первых этажах сделают нежилые помещения.

Около дома для жильцов установят спортивную и детскую площадки. Кроме того, двор благоустроят, посадят деревья, сделают цветники.

Ранее стало известно, что жители дома на Варшавском шоссе переехали по программе реновации.