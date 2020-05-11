Участок под строительство ФОК в Митине выставят на торги

Земельный участок под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Митино выставят на торги, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Москомстройинвеста.

Речь идет о территории площадью 8,5 тысячи квадратных метров на улице Генерала Белобородова, владение 44. этот участок свободен от застройки.

Суммарная площадь будущего спортивного объекта составит 17 тысяч квадратных метров В здании также запланировано размещение магазинов и подземного паркинга.

Ранее сообщалось, что новый культурно-спортивный центр появится около бассейна "Чайка" в Турчаниновом переулке. Проект был разработан в "нулевых" годах, но стройка была заморожена.