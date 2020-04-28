Новый культурно-спортивный центр появится у бассейна "Чайка"

13:14
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Новый культурно-спортивный центр появится около бассейна "Чайка" в Турчаниновом переулке, рассказал главный архитектор Москвы, сообщил первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.
Он напомнил, что проект был разработан в "нулевых" годах, но стройка была заморожена.
"Город под руководством Сергея Собянина продолжает развивать плотничную инфраструктуру, появляются не только новые объекты, но и завершаются старые проекты. Здание возле бассейна "Чайка" хорошо просматривается с набережной, и сейчас это просто коробка, завешенная строительной сеткой. Отрадно, что наконец-то оно будет достроено и превратится в современный культурно-спортивный центр", – сказал Кузнецов.
Он рассказал, что внутри планируется обустроить фитнес с тренажерными залами, фитобар, магазин спецтоваров. Кроме того, предполагается, что на пятом этаже будет размещен ресторан с панорамным видом на город.
Как отмечается, в зоне фитнеса предусмотрено размещение зала аэробики, тренажерного зала, двух теннисных кортов, медцентра, раздевалок и душевых. Общая площадь объекта составляет порядка 17 тысяч "квадратов". Прилегающую территорию планируют благоустроить.
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс также планируют построить в районе Волгоградского проспекта на базе Московского городского открытого колледжа. Решение о подготовке проекта приняли в градостроительно-земельной комиссии столицы.
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