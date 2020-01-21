ФОК с гостиницей построят в районе Хорошёво-Мнёвники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Физкультурно-оздоровительный центр с бассейном, фитнес-клубом и спа-комплексом построят в районе Хорошёво-Мнёвники, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Москомэкспертизу.

Комплекс с гостиницей квартирного типа на 25 апартаментов и подземной автостоянкой расположатся на улице Саляма Адиля, владении 2/44/3.

Фасады здания высотой от двух до шести этажей оштукатурят и частично облицуют клинкерным кирпичом и гранитом.

Для посетителей комплекса будут открыты бассейн с парильными, фитнес-клуб и спа-комплекс, а также помещения для занятий общей физподготовкой и кафе.

Дополнительно в составе ФОК запланированы административные помещения и санитарно-бытовые зоны для сотрудников.

Ранее сообщалось, что в столице появится некапитальные спортобъекты, для размещения которых не требуется разрешение на строительство. Это позволит подключить объект к водопроводу, канализации, системам электро- и теплоснабжения.