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Город

16:11

В Троицке реконструируют лыжную базу "Лесная"

город строительство

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Масштабная реконструкция ждет спортивно-оздоровительную лыжную базу "Лесная" в Троицке, сообщает пресс-служба Москомархитуктуры.

Как уточнил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, будет построено современное здание лыжной базы с помещениями для хранения мототехники и инвентаря общей площадью более 1,5 тысячи квадратных метров.

Также планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивными залами площадью 3,3 тысячи квадратных метров.

"Сейчас база "Лесная" – одно из любимых мест жителей, после реконструкции она обязательно станет еще большим центром притяжения для всех горожан", – отметил Кузнецов.

Проектом предусмотрено обустройство проезда местного значения и разворотной площадки, улицу Большая Октябрьскую планируется расширить.

Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Также будут созданы новые городские очистные сооружения.

Ранее сообщалось, что жители столицы выберут название для парка технических видов спорта в Печатниках. Голосование пройдет в рамках проекта "Активный гражданин".

На выбор москвичей представят шесть вариантов. Участники голосования также могут предложить собственные идеи.

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