Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

15:36

В Сколково откроется современный многофункциональный теннисный центр

спорт строительство

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Современный многофункциональный теннисный центр запустят на территории Сколково в 2020 году. Объект станет центром притяжения для района. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

"Разработкой проекта занимается московское архитектурное бюро IQ (совместно с "5д дизайн"). В состав спортивного комплекса совокупной площадью 6 тысяч квадратных метров войдут 4 крытых корта, фитнес-центр, тренерские помещения, VIP-зоны, а также вся необходимая для комфортного пребывания гостей сопутствующая инфраструктура (компактное кафе, спа и т.д.)", – заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По словам специалиста, для комплекса также оборудуют пять открытых грунтовых кортов, террасы, рекреационные зоны и скверы. Все здания и помещения объекта расположатся в южной части Сколково, рядом со въездом на территорию иннограда.

Рассказывая о проекте, глава архитектурного бюро IQ Эрик Валеев объяснил, что форма и пространство помещений комплекса адаптированы для игры в теннис. Как следствие, функции спортивного объекта подчеркиваются также за счет отделки и особенностей первого этажа комплекса.

Авторы проекта считают, что теннисный центр станет гибридным общественным пространством. Этому поспособствует, в частности, свободный доступ к ограниченному числу спортобъектов и площадок.

Теннисные корты также планируют построить в парке Северного речного вокзала в Москве. О намерении "удивить москвичей" заявил глава столичного департамента капитального ремонта Алексея Елисеева. Благоустройство планируют завершить в нынешнем 2020 году.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика