В Сколково откроется современный многофункциональный теннисный центр

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Современный многофункциональный теннисный центр запустят на территории Сколково в 2020 году. Объект станет центром притяжения для района. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

"Разработкой проекта занимается московское архитектурное бюро IQ (совместно с "5д дизайн"). В состав спортивного комплекса совокупной площадью 6 тысяч квадратных метров войдут 4 крытых корта, фитнес-центр, тренерские помещения, VIP-зоны, а также вся необходимая для комфортного пребывания гостей сопутствующая инфраструктура (компактное кафе, спа и т.д.)", – заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По словам специалиста, для комплекса также оборудуют пять открытых грунтовых кортов, террасы, рекреационные зоны и скверы. Все здания и помещения объекта расположатся в южной части Сколково, рядом со въездом на территорию иннограда.

Рассказывая о проекте, глава архитектурного бюро IQ Эрик Валеев объяснил, что форма и пространство помещений комплекса адаптированы для игры в теннис. Как следствие, функции спортивного объекта подчеркиваются также за счет отделки и особенностей первого этажа комплекса.

Авторы проекта считают, что теннисный центр станет гибридным общественным пространством. Этому поспособствует, в частности, свободный доступ к ограниченному числу спортобъектов и площадок.

Теннисные корты также планируют построить в парке Северного речного вокзала в Москве. О намерении "удивить москвичей" заявил глава столичного департамента капитального ремонта Алексея Елисеева. Благоустройство планируют завершить в нынешнем 2020 году.

