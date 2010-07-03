В Москве появится новая категория спортивных объектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице появится некапитальные спортобъекты, для размещения которых не требуется разрешение на строительство, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Несмотря на это, их можно будет подключить к водопроводу, канализации, системам электро- и теплоснабжения.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, новый тип сооружений расширит возможности москвичей для занятий спортом, сделает спорткомплексы еще более доступными и для профессионалов, и для любителей. Он уточнил, что частные инвесторы теперь смогут строить некапитальные физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивные центры.

В свою очередь глава департамента городского имущества Максим Гаман, рассказал, что в числе некапитальных объектов спорта будут универсальные спортивные залы, хоккейные площадки, спортивные центры, физкультурно-оздоровительные комплексы с крытыми катками и теннисными кортами.

Он пояснил, что инвесторы смогут разместить их на основании договора, заключенного со столичным департаментом городского имущества по итогам проведения открытого аукциона на срок от пяти до 15 лет. При этом сами земельные участки инвесторам предоставляться не будут.

Глава ведомства уточнил, что сейчас город уже прорабатывает конкретные места для размещения нового вида некапитальных сооружений. В конце текущего – начале следующего года будут объявлены первые торги.

В столице работают около 22 тысяч спортивных объекта, среди которых бассейны, гимнастические залы, лыжные трассы, легкоатлетические манежи, горнолыжные склоны и скалодромы.

Ранее сообщалось, что в Кузьминках появится 50-метровый бассейн. Необходимые для строительства документы утвердила градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) во главе с Сергеем Собяниным. Новый бассейн будет частью физкультурно-спортивного объединения "Юность Москвы", куда входят конноспортивная школа, футбольное поле с трибунами на 150 зрителей и тренировочная площадка.