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Город

15:00

Спортивный комплекс планируют открыть на Волгоградском проспекте

город спорт строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На территории Московского городского открытого колледжа планируют открыть физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Решение о подготовке проекта приняла Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина. Общая площадь комплекса составит 1,7 тысячи квадратных метров.

Здание разместят на дополнительном этаже в здании колледжа. Предполагается, что услугами комплекса смогут пользоваться студенты, преподаватели учреждения и местные жители.

Ранее сообщалось, что на территории Сколкова в 2020 году построят современный многофункциональный теннисный центр. В нем разместятся четыре крытых корта, фитнес-центр, тренерские помещения и VIP-зоны.

Для комплекса также оборудуют пять открытых грунтовых кортов, террасы, рекреационные зоны и скверы. Все здания и помещения объекта расположатся в южной части Сколкова. Общая площадь объекта составит 6 тысяч квадратных метров.

Всего в столице действует более 23,8 тысячи спортивных зон, в том числе 1,3 тысячи бассейнов, 1,1 тысячи футбольных полей, манежей и площадок, 88 крытых всесезонных катков плюс 1,3 тысячи сезонных катков, 7,3 тысячи спортивных и тренажерных залов, 611 теннисных кортов и залов, 821 легкоатлетическая и беговая дорожка, 389 лыжных трасс.

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