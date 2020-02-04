Власти Москвы рассказали о развитии спорта в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Президиум столичного правительства рассмотрел вопросы о выполнении программы города "Спорт Москвы" в 2019 году и задачах на 2020 год.

По итогам года число москвичей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, достигло 4,75 миллиона человек, что в 2,2 раза больше, чем в 2010 году.

Такого результата удалось добиться благодаря развитию общедоступной спортивной инфраструктуры, активного вовлечения молодежи в спортивную жизнь города за счет развития новых видов спорта и проведения массовых физкультурных и спортивных мероприятий.

Основу спортивной инфраструктуры города составляют общедоступные объекты – спортивные площадки и комплексы уличных тренажеров во дворах и парках, ФОКи, катки и лыжные трассы. В прошлом году в городе создали более тысячи новых общедоступных спортзон. Введено в строй 15 крупных спортивных сооружений. Среди них Дворец водных видов спорта и Дворец художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой в "Лужниках", многофункциональный спортивный комплекс "Жаворонки" на Минском шоссе, ФОК с 50-метровым бассейном для спортшколы "Косино".

Всего в столице действует более 23,8 тысячи спортивных зон, в том числе 1,3 тысячи бассейнов, 1,1 тысячи футбольных полей, манежей и площадок, 88 крытых всесезонных катков плюс 1,3 тысячи сезонных катков, 7,3 тысячи спортивных и тренажерных залов, 611 теннисных кортов и залов, 821 легкоатлетическая и беговая дорожка, 389 лыжных трасс.

В 2020 году планируется продолжить развитие и модернизацию общедоступной спортивной инфраструктуры, а также построить 31 новый капитальный спортивный объект. Также ведется работа по модернизации существующей спортивной инфраструктуры. Если в прошлом году провели капремонт 26 объектов и текущий ремонт 138 объектов, то в этом году планируется провести капитальный ремонт 88 объектов и текущий ремонт 163 объектов.

В 2019 году в Москве прошло свыше 15 тысяч официальных спортивных соревнований, в которых приняли участие 2 миллиона человек. В их числе Кубок мэра Москвы по хоккею, Международный теннисный турнир "Кубок Кремля", легкоатлетический забег "Московский марафон", Зимний спортивный праздник в "Лужниках".

Тестирование граждан по выполнению нормативов ГТО проводит 21 центр. В минувшем году в рамках проведения спортивных мероприятий были организованы 193 площадки ГТО, состоялось 44 тематических фестиваля. На интернет-портале ГТО зарегистрировались 558,9 тысячи человек.

Физическая активность – одно из наиболее популярных направлений программы "Московское долголетие". В 5,9 тысячи группах занимаются 152,7 тысячи москвичей старшего поколения. Проводятся занятия по общефизической подготовке, фитнесу, скандинавской ходьбе, гимнастике, танцам, шашкам и шахматам.

По просьбе москвичей в сентябре открылось более 240 новых групп по 24 видам спортивных состязаний, среди которых футбол, баскетбол, бадминтон, настольный теннис, большой теннис, бильярд и даже керлинг. В Спартакиаде пенсионеров по семи видам спорта приняли участие пять тысяч человек. На 11 окружных площадках прошли физкультурно-спортивные фестивали, посвященные Дню пожилых людей. Также проводились соревнования по легкой атлетике, спортивному ориентированию, петанку, городошному спорту, шахматам и лыжным гонкам.

В рамках проекта "Московская смена" в 28 городских лагерях спортивной направленности летом отдохнули 4,5 тысячи школьников. В ходе смен проводились регулярные тренировки и спортивные игры. Ребята встречались с известными спортсменами и могли сдать нормативы ГТО.

С 20 по 29 ноября на портале crowd.mos.ru прошел краудсорсинг-проект "Город спорта", в котором приняли участие 17,7 тысячи человек. Участники проекта высказали 2,3 тысячи предложений о развитии столичной спортивной сферы, из которых эксперты отобрали 152 предложения. 79 из них планируется реализовать уже в этом году.

В Москве профессионально занимаются спортом 136,3 тысячи человек. В 2019 году они сохранили лидирующие позиции в стране как по представительству в сборных командах, так и по завоеванным медалям. В сборные команды Москвы входит 13,4 тысячи человек, в сборные команды России – 5,1 тысячи. В среднем доля московских спортсменов в составах сборных команд РФ по различным видам спорта составляет порядка 20 процентов.

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