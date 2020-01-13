Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

14:07

В Москве пройдет третий этап Кубка России по ски-альпинизму

город спорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Третий этап Кубка России по ски-альпинизму пройдет на территории спортивного комплекса "Лата Трэк" в Крылатском с 10 по 11 февраля, сообщили Агентству "Москва" в Федерации альпинизма и скалолазания Москвы.

В соревнованиях примут участие 50-60 участников, 20-30 членов команд, судей и обслуживающего персонала. Зрителей ожидается около 400 человек. В первый день соревнований намечен спринт, во второй день пройдет индивидуальная гонка.

2 февраля в парке "Крылатские холмы" также пройдет первый этап Кубка Москвы по ски-альпинизму, 1 марта – чемпионат и первенство Москвы, 21 марта – финал Кубка Москвы. Открытый чемпионат Москвы по ски-альпинизму организуют с 14 по 16 февраля в Красной Поляне в Сочи.

Участники будут соревноваться в прохождении промаркированных трасс с чередующимися участками подъема и спуска. Продолжительность соревновательного дня в одной дисциплине составит от полутора до трех часов.

Этой зимой в Москве открыли 1418 катков. Из них 1215 – с естественным ледовым покрытием и 203 – с искусственным. Сезон зимних развлечений стартовал в московских парках 22 ноября.

На 18 парковых территориях заработают 15 секций фигурного катания, 11 хоккейных, семь лыжных, две конькобежные школы и три секции по керлингу.

В парке "Фили" можно научиться кататься на доске и выполнять необычные трюки на секции по сноуборду и джиббингу. На лыжне парка Олимпийской деревни ждут любителей биатлона, а в парке "Красная Пресня" – конькобежного спорта.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика