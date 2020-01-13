В Москве пройдет третий этап Кубка России по ски-альпинизму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Третий этап Кубка России по ски-альпинизму пройдет на территории спортивного комплекса "Лата Трэк" в Крылатском с 10 по 11 февраля, сообщили Агентству "Москва" в Федерации альпинизма и скалолазания Москвы.

В соревнованиях примут участие 50-60 участников, 20-30 членов команд, судей и обслуживающего персонала. Зрителей ожидается около 400 человек. В первый день соревнований намечен спринт, во второй день пройдет индивидуальная гонка.

2 февраля в парке "Крылатские холмы" также пройдет первый этап Кубка Москвы по ски-альпинизму, 1 марта – чемпионат и первенство Москвы, 21 марта – финал Кубка Москвы. Открытый чемпионат Москвы по ски-альпинизму организуют с 14 по 16 февраля в Красной Поляне в Сочи.

Участники будут соревноваться в прохождении промаркированных трасс с чередующимися участками подъема и спуска. Продолжительность соревновательного дня в одной дисциплине составит от полутора до трех часов.

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