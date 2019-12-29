Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Ежедневные тренировки по сноуборду пройдут на площадке "Путешествия в Рождество" на Новом Арбате в новогодние праздники. Об этом сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Горки высотой 5,5 метра и длиной 30 метров для сноубординга установили на улице Новый Арбат, дом 21 и на Тверском бульваре. Всего с начала фестиваля туда привезли свыше 60 тонн снега для комфортного катания на сноуборде.

Заниматься на них могут все желающие старше семи лет. Всю необходимую для занятий экипировку выдают на месте. Отмечается, что с момента открытия площадки на занятия пришли уже свыше 700 человек.

"15 декабря на этой площадке прошли соревнования по сноуборду в дисциплине "джиббинг" от Дениса Леонтьева, самого известного российского сноубордиста. В турнире поучаствовали 30 спортсменов. А победителем стал москвич Александр Волчков", – рассказали в пресс-службе "Сезонов".

С 31 декабря по 5 января покататься на сноуборде и посмотреть показательные выступления профессиональных спортсменов гости фестиваля смогут на улице Охотный ряд и на Моховой улице.

Уже сейчас с 11:00 до 20:00 каждый желающий может посетить бесплатные открытые уроки по сноуборду от инструкторов школы "All pro". А с 1 января с 14:00 в сноуборд-парке начинаются тренировки от известных спортсменов, гостей фестиваля ждут 12 "звездных" занятий.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" продлится до 12 января. Он будет проходить на 81 площадке в центре, жилых районах и в парках Москвы. Тема фестиваля в этом сезоне – "Москва – столица Рождества и Нового года".

Главным украшением центральной площадки фестиваля на Манежной площади стал новогодний лес, где гости фестиваля совершат путешествие по европейским городам – Берну, Брюсселю, Вене, Вильнюсу, Копенгагену, Нюрнбергу, Праге, Риге и Страсбургу.

Всего в рамках фестиваля запланированы 1,5 тысячи концертов, 8,5 тысячи мастер-классов, 100 спортивных игр и забав, свыше 150 мероприятий с участием 18 благотворительных фондов. Открыты 18 бесплатных каруселей.

