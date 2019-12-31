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Город

17:20

Крытый каток открыли в Олимпийской деревне

город строительство

Фото: stroi.mos.ru

В Олимпийской деревне ввели в эксплуатацию крытый каток с искусственным льдом, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Мосгосстройнадзор.

Трехэтажный спорткомплекс площадью 6,7 тысячи квадратных метров располагается по адресу: Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, дом 2, строение 1.

Там размещены ледовое поле размером 61 на 30 метров с трибунами, дополнительные тренировочные ледовые площадки 6 на 9 метров и два тренажерных зала.

На первом этаже расположены раздевалки, гардеробы и помещения приемно-вестибюльной группы. На втором этаже – тренировочный зал, методический кабинет и буфет.

Третий этаж занимают тренажерный зал, помещения для персонала и администрации.

Комплекс предназначен для тренировок по хоккею и проведения соревнований районного уровня. Одновременно в нем могут тренироваться 147 человек и участвовать в соревнованиях 426 человек.

Объект возведен за счет городского бюджета. Ранее в Олимпийской деревне были сданы футбольное поле с искусственным покрытием и крытые теннисные корты.

Ранее сообщалось, что в столице появятся некапитальные спортобъекты, для размещения которых не требуется разрешение на строительство. Их можно будет подключить к водопроводу, канализации, системам электро- и теплоснабжения.

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