Москва экстремальная: новые площадки для острых ощущений в столице

Спуститься на тарзанке с крыши большой арены стадиона "Лужники", выполнить сложные трюки на велосипеде на трассе памп-трека в Черкизовском парке и покорить стену скалодрома в Некрасовке любители экстрима смогут в этом году. Читайте о новых площадках альтернативных видов спорта.

Фото: Комплекс градостроительной политики

С "Лужников" – на тарзанке

Аттракцион "Зиплайн" открылся в "Лужниках" 17 сентября.

Троллейный маршрут позволяет перемещаться с крыши главного стадиона страны за считанные секунды. Подобный проект в столице реализован впервые.

Троллей представляет собой две параллельные линии стального каната по которым два посетителя единовременно при помощи специальных роликов спускаются от зоны старта к зоне финиша. Он совмещает в себе высокую скорость, экологичность, безопасность, доступность и впечатления.

Длина маршрута составляет 207 метров, которые пассажир преодолевает за 25 секунд со скоростью от 40 км/ч. Могут спускаться и дети, и взрослые. Ограничения: вес человека от 30 до 120 килограммов.

Аттракцион сделают сезонным, захватывающий спуск экстремалы смогут совершать с мая по октябрь.

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Новый панда-парк

Если после спуска на тарзанке все еще хочется адреналина, можно пойти в веревочный парк на Лужнецкой набережной. Высотные маршруты с препятствиями откроются в ближайшие месяцы. В парке будет шесть веревочных трасс разной сложности. Они рассчитаны на любой возраст и подготовку.

Для детей дистанцию проложили на высоте одного метра, а опытные паркурщики смогут испытать себя на маршруте 7,5 метра над землей. Всего на трассах создадут 66 препятствий, а общая протяженность веревочных путей в новом парке составит 396 метров.



Конструкцию панда-парка сделали более долговечной: поставили на винтовые сваи и выполнили из оцинкованного металла, а древесину пропитали специальным покрытием, предохраняющим дерево от износа. Здесь также установят два деревянных крытых павильона для инструкторов и инвентаря.

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Побудь скалолазом

В "Лужниках" строится еще один аттракцион для любителей острых ощущений рядом со стадионом – скалодом. Потренироваться в подъеме по вертикальной стене смогут взрослые и дети. На скале будет две площадки: одна высотой 12 метров и площадью 150 квадратных метров, а другая – с пятью низкими препятствиями, высотой пять метров и общей площадью 300 "квадратов".

Стены оснастят разнообразными конструкциями для зацепов. Подниматься по искусственным скалам смогут как начинающие спортсмены, так и опытные скалолазы.



В конце мая на крыше Большой спортивной арены, принимавшей в прошлом году финалистов чемпионата мира по футболу, открыли смотровую площадку на высоте 57 метров. Огороженная туристическая тропа протянулась по всей окружности кровли. Отсюда открывается вид на МГУ, Новодевичий монастырь, храм Христа Спасителя, здание Президиума академии наук. От несчастных случаев гостей защитит страховочное оборудование. Оно крепится на пояс и ноги, а затем к специальной системе вдоль ограждений. По подобной схеме страхуются верхолазы. Экскурсии проводят для небольших групп по восемь–пятнадцать человек по субботам и воскресеньям. Предварительно нужно записаться на сайте luzhniki.ru. Билет стоит 1 100 рублей. Не пустят на крышу тех, кто не достиг 16-летнего возраста. При себе нужно иметь паспорт или водительское удостоверение. Смотровая площадка будет открыта с мая по сентябрь.



Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Экстрим на колесах

Велосипедисты, роллеры, скейтбодисты и любители выполнять трюки на самокатах смогут освоить новые площадки альтернативных видов спорта: памп-трек и скейт-парк в Детском Черкизовском парке. Их построят в этом году.

"У памп-трека в Черкизовском парке будет две трассы длиной по 220 метров. На первом маршруте сделают одиннадцать поворотов, такое испытание на виражах выдержат особо выносливые. На второй трассе будет шесть поворотов и спецучасток с более сложными кочками.

Отрабатывать технику прохождения препятствий здесь смогут опытные велосипедисты, роллеры, скейтбордисты. Дизайн и конфигурацию памп-трека разработали с учетом мнений профессиональных спортсменов и местных жителей", – рассказали Москве 24 в пресс-службе департамента капитального ремонта.

В парке появится также скейт-парк, общая площадь которого составит более 1,5 тысячи квадратных метров.

"По конфигурации скейт-парк будет состоять из двух секций. Стрит-секция сымитирует уличные препятствия: различные перила, наклонные парапеты, грани, ступени, скаты с пространством для новичков. Дополнит ее вторая секция: снейк-ран с чашей-змейкой для амплитудных тренировок спортсменов", – пояснили в пресс-службе ведомства.

Чтобы добраться до места и не мешать отдыхающим, вдоль восточных границ парка из пешеходной дорожки обустраивается велодорожка протяженностью около одного километра.

Сюда можно будет приходить налегке, без спортивного оборудования, рядом с маршрутом планируют организовать прокат.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Регби в городе

Одновременно в Черкизовском парке реконструируют поле для игры в регби. За более чем десять лет площадка износилась, на ней полностью заменят основание и застелют ее новым газоном из искусственной травы.

На поле установят новые ворота для игры в регби и мини-футбол, заменят зрительские трибуны, для болельщиков появится трибуна на 120 мест, отдельные места сделают для запасных игроков. Здесь также оборудуют раздевалки. Вокруг поля обновят беговую дорожку, на ней уложат резиновое покрытие, а рядом обустроят зону для игры в пинг-понг, поставят скамейки.

Для самых юных посетителей отремонтируют три игровые площадки. "Две из них реконструируют полностью, а на третьей только заменят покрытие, оборудование останется прежним.

По просьбам горожан вместо предусмотренных проектом деревянных и бронзовых фигур на детских площадках установят современные малые архитектурные формы", – уточнили в пресс-службе департамента капремонта.



В порядок приведут прогулочные дорожки, высадят деревья и кустарники, установят скамейки и беседки для отдыха, а для выгула собак выделят специальную площадку.

В настоящий момент к концу подходит реконструкция обветшавшего амфитеатра, созданного на естественном склоне и вмещающего 850 зрителей. Бетонное основание укрепили, а сидения сделают из лиственницы. Вскоре вокруг амфитеатра установят новые опоры освещения.

Детский Черкизовский парк расположен на Большой Черкизовской улице, рядом с футбольным стадионом "Локомотив". Его создали в 1936 году на территории усадьбы Черкизово. Работы в парке планируется завершить в течение года.

Кроме того, скейт-парк планируется обустроить в этом году в парке "Дружба" на севере города в Левобережном районе. У местных райдеров появится свое место для тренировок. Его площадь составит более 500 квадратных метров.

Дворец спорта в Некрасовке

Скалодром, памп-трек, скейт-парк под одной крышей появятся в будущем спорткомплексе в Некрасовке в 2020 году. Огромный спортивный комплекс построят рядом с вестибюлем конечной станции Некрасовской линии. Здание возведут на деньги столичного бюджета, и оно войдет в состав транспортно-пересадочного узла (ТПУ).

Экстрим-парк расположится в подземном этаже. Закрытые трассы оборудуют препятствиями разной степени сложности.

На первом этаже будут бассейн для спортивно-оздоровительного плавания, зал сухого плавания, лаборатория химического анализа воды, крытый каток с ледовым полем размерами 60 на 30 метров, вестибюль с гардеробом и кассами, помещения охраны, буфет и медблок.

Второй этаж займут универсальный зал для игр, занятий на тренажерах и хореографией, шахматный клуб, фойе с буфетом и трибуны крытого катка, а третий этаж отведут под административные помещения.

Трехэтажный спорткомплекс построят в виде "бумажного самолетика". Фасад здания сделают из металла и панорамными стеклами. Вечерами его украсит архитектурная подсветка.

Территорию вокруг дворца спорта благоустроят, создадут площадки для отдыха, игр и спорта, установят скамейки и урны, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники, установят фонари с энергосберегающими лампами.