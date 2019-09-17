Москва экстремальная: новые площадки для острых ощущений в столице

Спуститься на тарзанке с крыши большой арены стадиона "Лужники", выполнить сложные трюки на велосипеде на трассе памп-трека в Черкизовском парке и покорить стену скалодрома в Некрасовке любители экстрима смогут в этом году. Читайте о новых площадках альтернативных видов спорта.
С "Лужников" – на тарзанке
Аттракцион "Зиплайн" открылся в "Лужниках" 17 сентября.
Троллейный маршрут позволяет перемещаться с крыши главного стадиона страны за считанные секунды. Подобный проект в столице реализован впервые.
Троллей представляет собой две параллельные линии стального каната по которым два посетителя единовременно при помощи специальных роликов спускаются от зоны старта к зоне финиша. Он совмещает в себе высокую скорость, экологичность, безопасность, доступность и впечатления.
Длина маршрута составляет 207 метров, которые пассажир преодолевает за 25 секунд со скоростью от 40 км/ч. Могут спускаться и дети, и взрослые. Ограничения: вес человека от 30 до 120 килограммов.
Аттракцион сделают сезонным, захватывающий спуск экстремалы смогут совершать с мая по октябрь.
Новый панда-парк
Если после спуска на тарзанке все еще хочется адреналина, можно пойти в веревочный парк на Лужнецкой набережной. Высотные маршруты с препятствиями откроются в ближайшие месяцы. В парке будет шесть веревочных трасс разной сложности. Они рассчитаны на любой возраст и подготовку.
Для детей дистанцию проложили на высоте одного метра, а опытные паркурщики смогут испытать себя на маршруте 7,5 метра над землей. Всего на трассах создадут 66 препятствий, а общая протяженность веревочных путей в новом парке составит 396 метров.
Конструкцию панда-парка сделали более долговечной: поставили на винтовые сваи и выполнили из оцинкованного металла, а древесину пропитали специальным покрытием, предохраняющим дерево от износа. Здесь также установят два деревянных крытых павильона для инструкторов и инвентаря.
Побудь скалолазом
В "Лужниках" строится еще один аттракцион для любителей острых ощущений рядом со стадионом – скалодом. Потренироваться в подъеме по вертикальной стене смогут взрослые и дети. На скале будет две площадки: одна высотой 12 метров и площадью 150 квадратных метров, а другая – с пятью низкими препятствиями, высотой пять метров и общей площадью 300 "квадратов".
Стены оснастят разнообразными конструкциями для зацепов. Подниматься по искусственным скалам смогут как начинающие спортсмены, так и опытные скалолазы.
Отсюда открывается вид на МГУ, Новодевичий монастырь, храм Христа Спасителя, здание Президиума академии наук. От несчастных случаев гостей защитит страховочное оборудование. Оно крепится на пояс и ноги, а затем к специальной системе вдоль ограждений. По подобной схеме страхуются верхолазы.
Экскурсии проводят для небольших групп по восемь–пятнадцать человек по субботам и воскресеньям. Предварительно нужно записаться на сайте luzhniki.ru. Билет стоит 1 100 рублей. Не пустят на крышу тех, кто не достиг 16-летнего возраста. При себе нужно иметь паспорт или водительское удостоверение. Смотровая площадка будет открыта с мая по сентябрь.
Экстрим на колесах
Велосипедисты, роллеры, скейтбодисты и любители выполнять трюки на самокатах смогут освоить новые площадки альтернативных видов спорта: памп-трек и скейт-парк в Детском Черкизовском парке. Их построят в этом году.
"У памп-трека в Черкизовском парке будет две трассы длиной по 220 метров. На первом маршруте сделают одиннадцать поворотов, такое испытание на виражах выдержат особо выносливые. На второй трассе будет шесть поворотов и спецучасток с более сложными кочками.
Отрабатывать технику прохождения препятствий здесь смогут опытные велосипедисты, роллеры, скейтбордисты. Дизайн и конфигурацию памп-трека разработали с учетом мнений профессиональных спортсменов и местных жителей", – рассказали Москве 24 в пресс-службе департамента капитального ремонта.
В парке появится также скейт-парк, общая площадь которого составит более 1,5 тысячи квадратных метров.
"По конфигурации скейт-парк будет состоять из двух секций. Стрит-секция сымитирует уличные препятствия: различные перила, наклонные парапеты, грани, ступени, скаты с пространством для новичков. Дополнит ее вторая секция: снейк-ран с чашей-змейкой для амплитудных тренировок спортсменов", – пояснили в пресс-службе ведомства.
Чтобы добраться до места и не мешать отдыхающим, вдоль восточных границ парка из пешеходной дорожки обустраивается велодорожка протяженностью около одного километра.
Сюда можно будет приходить налегке, без спортивного оборудования, рядом с маршрутом планируют организовать прокат.
Регби в городе
Одновременно в Черкизовском парке реконструируют поле для игры в регби. За более чем десять лет площадка износилась, на ней полностью заменят основание и застелют ее новым газоном из искусственной травы.
На поле установят новые ворота для игры в регби и мини-футбол, заменят зрительские трибуны, для болельщиков появится трибуна на 120 мест, отдельные места сделают для запасных игроков. Здесь также оборудуют раздевалки. Вокруг поля обновят беговую дорожку, на ней уложат резиновое покрытие, а рядом обустроят зону для игры в пинг-понг, поставят скамейки.
Для самых юных посетителей отремонтируют три игровые площадки. "Две из них реконструируют полностью, а на третьей только заменят покрытие, оборудование останется прежним.
По просьбам горожан вместо предусмотренных проектом деревянных и бронзовых фигур на детских площадках установят современные малые архитектурные формы", – уточнили в пресс-службе департамента капремонта.
В порядок приведут прогулочные дорожки, высадят деревья и кустарники, установят скамейки и беседки для отдыха, а для выгула собак выделят специальную площадку.
В настоящий момент к концу подходит реконструкция обветшавшего амфитеатра, созданного на естественном склоне и вмещающего 850 зрителей. Бетонное основание укрепили, а сидения сделают из лиственницы. Вскоре вокруг амфитеатра установят новые опоры освещения.
Детский Черкизовский парк расположен на Большой Черкизовской улице, рядом с футбольным стадионом "Локомотив". Его создали в 1936 году на территории усадьбы Черкизово. Работы в парке планируется завершить в течение года.
Кроме того, скейт-парк планируется обустроить в этом году в парке "Дружба" на севере города в Левобережном районе. У местных райдеров появится свое место для тренировок. Его площадь составит более 500 квадратных метров.
Дворец спорта в Некрасовке
Скалодром, памп-трек, скейт-парк под одной крышей появятся в будущем спорткомплексе в Некрасовке в 2020 году. Огромный спортивный комплекс построят рядом с вестибюлем конечной станции Некрасовской линии. Здание возведут на деньги столичного бюджета, и оно войдет в состав транспортно-пересадочного узла (ТПУ).
Экстрим-парк расположится в подземном этаже. Закрытые трассы оборудуют препятствиями разной степени сложности.
На первом этаже будут бассейн для спортивно-оздоровительного плавания, зал сухого плавания, лаборатория химического анализа воды, крытый каток с ледовым полем размерами 60 на 30 метров, вестибюль с гардеробом и кассами, помещения охраны, буфет и медблок.
Второй этаж займут универсальный зал для игр, занятий на тренажерах и хореографией, шахматный клуб, фойе с буфетом и трибуны крытого катка, а третий этаж отведут под административные помещения.
Трехэтажный спорткомплекс построят в виде "бумажного самолетика". Фасад здания сделают из металла и панорамными стеклами. Вечерами его украсит архитектурная подсветка.
Территорию вокруг дворца спорта благоустроят, создадут площадки для отдыха, игр и спорта, установят скамейки и урны, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники, установят фонари с энергосберегающими лампами.
Гонки в Печатниках
Уникальная зона для мотогонщиков и велосипедистов появилась в прошлом году в Печатниках на месте бывшей стихийной свалки.
В парке построили четыре трассы: трек для мотоциклетного кросса с препятствиями, канавами, спусками, подъемами, песочными насыпями; велотрасса для занятий велосипедным и мотокроссом, для выполнения трюков, трасса для езды на картах (гоночных микролитражках без кузова) и многофункциональная трасса с асфальтовым покрытием для занятий автоспортом и мотоспортом.
Для зрителей установили удобные трибуны. Кроме того, на территории парка обустроили площадку для экстренной посадки вертолетов МЧС и большую парковку. Помимо этого, здесь обустроили скейт-парк.
Рев моторов гоночных автомобилей и мотоциклов не мешает москвичам, так как парк находится на достаточном удалении от жилых домов.
Также в прошлом году в парке 850-летия Москвы появился самый большой памп-трек в столице, площадь – более пяти тысяч квадратных метров.
Конфигурация трассы поделена на четыре тематических пространства с градацией по уровню подготовки спортсменов. Здесь найдется место для начинающих райдеров, кардиотренировок и парных заездов на время.
Наиболее искушенные спортсмены смогут оттачивать технику прохождения препятствий на сложном спецучастке – это полноценное кольцо для гонок.
Помимо этого, появился и памп-трек для юных гонщиков, которые только начинают свой путь в "двухколесном" спорте. Он предназначен для тренировки малышей от пяти лет.
Трасса длиной 70 метров имеет пять поворотных углов для изменения направления движения. Здесь можно отрабатывать базовые навыки обращения с велосипедом, самокатом, роликами или скейтом.
В новом парке "Ходынское поле" в прошлом году построили профессиональный скейт-парк площадью около двух тысяч квадратных метров. Его особенностью стал специально оборудованный диджейский пульт, где любой желающий может поставить свою музыку.