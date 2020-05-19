Детские сады, ФОК и поликлиника появятся в Перове по программе реновации

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В столичном районе Перово в рамках программы реновации построят три детских сада, физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) и детскую поликлинику. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, предполагается развивать не только социальную, но и транспортную инфраструктуру.

"Новая улично-дорожная сеть поможет структурировать территорию, усилить связанность и сформировать новые пешеходные маршруты к крупным рекреационным пространствам, например к Перовскому парку культуры и отдыха", – приводятся в сообщении пресс-службы слова Кузнецова.

Как отмечается, вдоль СВХ и Казанского направления железной дороги запроектирован пешеходный бульвар и сквер со спортивными и детскими площадками. Велодорожки планируется организовать на улицах Перовской, Плеханова, Мастеровой, Кусковской и вдоль СВХ.

Ранее сообщалось, что строительство трех социальных объектов запланировано в столичном районе Люблино по программе реновации.

Для москвичей станут доступны детский сад и школа, рассчитанные на 200 и 450 мест соответственно, многофункциональный спортивный комплекс, площадь которого составит 12 тысяч квадратных метров. Всего в районе Люблино для волнового переселения подобрано 11 стартовых площадок.

