ФОК с бассейном в Крюкове планируют достроить к концу года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

В районе Крюково к концу 2020 года планируют достроить физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета Мосгосстройнадзора.

"Здание возводится за счет инвестора в проезде № 624 (ЗелАО, Крюково) в коммунальной зоне "Александровка". В настоящее время ведутся отделочные работы, монтаж инженерных систем, благоустройство прилегающей территории", – говорится в сообщении.

Трехэтажное здание подойдет для занятий игровыми видами спорта: мини-футболом, баскетболом, волейболом и другими. Также там организуют тренажерные залы, оборудуют спортивный зал со вторым светом. После вода в эксплуатацию инвестор проведет отделку помещений.

Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, создадут пешеходные дорожки, проезды, установят садовые скамьи и урны, оборудуют экопарковку на 56 машин.

Ранее сообщалось, что в поселении Филимонковском в ТиНАО появится детский сад на 200 мест. Он будет построен за счет средств, выделенных инвестором. В настоящее время выдано разрешение на строительство, действие которого завершится 29 мая 2021 года.