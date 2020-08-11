В Солнцеве началось строительство дома по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столичном районе Солнцево началось строительство дома на тысячу квартир по программе реновации. В эксплуатацию его планируют ввести в 2022 году, сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

Как уточняется, дом появится на улице Родниковой.

"Уже получено разрешение на строительство, в настоящее время идет ограждение строительной площадки, устройство бытового городка и временных дорог. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Рафика Загрутдинова.

Планируется, что жилой комплекс будет состоять из трех многосекционных блоков переменной этажности, соединенных общей одноуровневой подземной автостоянкой. Специалисты облицуют фасады зданий полимербетонной плиткой со вставками из крупноразмерных фиброцементных панелей.

В пресс-службе пояснили, что всего в здании запроектировано 1 тысяча 44 квартиры. Общая площадь квартир составит около 58 тысяч квадратных метров. Пять квартир будут оборудованы для маломобильных граждан.

В пресс-службе добавили, что дом оснастят системами охраны входа в здание, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением. Территорию около здания озеленят и благоустроят.

Ранее сообщалось, что жилой дом, построенный по программе реновации, ввели в эксплуатацию в Тимирязевском районе столицы. Восьмиэтажное здание было возведено по индивидуальному проекту. Внешняя часть дома оформлена в цветовой гамме, совпадающей с общим планом района.

Для беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных людей по территории жилого дома создана безбарьерная среда. В жилой части дома построены 18 однокомнатных, 55 двухкомнатных и 18 трехкомнатных квартир.

