Собянин утвердил проект планировки двух проездов и переулка на юге Москвы

19:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Проект планировки территории линейных объектов участков улично-дорожной сети в Южном административном округе Москвы утвержден мэром столицы Сергеем Собяниным. Соответствующее постановление уже подписано и опубликовано на сайте mos.ru.
"Утвердить проект планировки территории линейных объектов участков улично-дорожной сети – Котляковского проезда, 2-го Котляковского переулка и 1-го Варшавского проезда", – говорится в документе.
Уточняется, что данный объект позволит обеспечить дополнительные транспортные связи внутри жилого квартала. Также, по мнению специалистов, улучшится транспортная ситуация развивающейся жилой застройки.
Ранее Сергей Собянин утвердил проект планировки транспортно-пересадочного узла "Выхино". Он объединяет в себе метро, наземный транспорт, пригородные электрички и экспрессы.
Также мэр подписал проект подземного перехода в Щербинке. По мнению специалистов, новый объект позволит пешеходам комфортно и безопасно пересекать железнодорожные пути.
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