Собянин утвердил проект планировки ТПУ "Выхино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин утвердил проект планировки транспортно-пересадочного узла "Выхино". Об этом заявили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Решение приняли по итогам заседания президиума правительства столицы. Постановление было подписано Сергеем Собяниным. "ТПУ "Выхино" – один из крупнейших в городе. Он объединяет в себе метро, наземный транспорт, пригородные электрички и экспрессы", – говорится в сообщении.

Уточняется, что до введения ограничительных мер его ежедневный пассажиропоток составлял свыше 170 тысяч человек. Из-за высокого спроса была превышена пропускная способность имеющейся инфраструктуры.

Согласно проекту, будет комплексно реконструирован ТПУ "Выхино". Планируется постройка капитальных объектов общей площадью более 121 тысячи квадратных метров.

В результате здание обслуживания москвичей и гостей столицы будет представлять собой современный надземный конкорс с распределительным залом, кассами. В нем будут турникеты, комнаты матери и ребенка, санузлы, а также другие объекты, нужные для удобства пассажиров.

Сделать пересадку с железнодорожной станции на столичное метро можно будет в теплом контуре. Кроме того, зоны посадки и высадки людей перекроют навесами. Они станут самыми большими в Москве.

На крыше здания намерены сделать место отдыха с детскими и спортивными площадками. Еще в планах создание комфортной безбарьерной среды для пассажиров. Ко всему прочему, там построят перехватывающий паркинг на 680 машино-мест и ТЦ.

Соответствующий проект планировки был одобрен горожанами на публичных слушаниях, которые прошли в конце 2018 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что третья линия Московских центральных диаметров может быть запущена в 2022 году. Новый маршрут проследует из Зеленограда в Раменское.