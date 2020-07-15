До конца года на городские маршруты выйдет более 400 новых автобусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Более 400 новых автобусов особо большой вместительности начнут перевозить пассажиров в столице до конца года, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Транспортные средства, которые из-за характерного соединительного узла в салоне, называют автобусами с "гармошкой", будут курсировать на востоке, юге и юго-западе Москвы.
Как подчеркнул заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в столице регулярно обновляют транспорт, чтобы город был по-настоящему комфортным для жителей.
"Сегодня в парк Мосгортранса поступило уже 35 новых низкопольных автобусов особо большой вместимости, к концу года количество закупленных автобусов вырастет до 440. Такие автобусы удобны, просторны и отвечают самым современным требованиям", – подчеркнул он.
Ликсутов уточнил, что автобусы с "гармошкой" рассчитаны минимум на 140 человек. Такой транспорт подойдет для маломобильных пассажиров, поскольку оснащен аппарелями и креплениями для инвалидных кресел. Также новые автобусы оборудованы системами видеонаблюдения и климат-контроля, а также USB-розетками для зарядки мобильных устройств.
Сегодня автобусный парк Москвы – один из самых молодых в Европе. Средний возраст автобусов не превышает пяти лет. С 2013 года Мосгортранс закупает автобусы, оснащенные двигателями экологического класса "Евро-5".
Ранее стало известно, что в 2020 году в столице появится почти 20 новых автобусных маршрутов, которые будут ехать к станциям метро, Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД).
С их помощью можно будет добраться до станций метро "Южная", "Коломенская", "Академическая", "Крылатское", "Красногвардейская", "Царицыно", "Коммунарка", "Бунинская аллея", до железнодорожных платформ Нижние Котлы, Бирюлево-Товарная, Бирюлево-Пассажирская, Бутово (МЦД-2), Покровское (МЦД-2), Царицыно (МЦД-2). Также автобусы будут останавливаться у больниц, детских садов и школ.
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