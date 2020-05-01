Новая автобусная остановка появилась в Строгине

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Новая автобусная остановка появилась на улице Маршала Воробьева.

Пункт остановки общественного транспорта ввели в эксплуатацию с 1 мая. Он получил название "Трамвайное депо".

"Для автобусов номер 626, номер 654, номер 782 вводится новая остановка "Трамвайное депо" по улице Маршала Воробьева", – сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Там уточнили, что остановка располагается на стороне движения от улицы Таллинская, через дорогу от Краснопресненского трамвайного депо.

В пресс-службе также предупредили, что по новой схеме следования автобусы номер 626 и номер 654 не будут останавливаться у входа в депо при движении от улицы Таллинская.

Ранее новый автобусный маршрут номер 746 открылся в районе Северный. Сообщалось, что он соединит две станции Московского центрального кольца.