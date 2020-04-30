Автобусный маршрут № 746 открылся в районе Северном

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В районе Северном запустили автобусный маршрут № 746. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Маршрут призван соединить станции Московского центрального кольца (МЦК) Новодачная и Долгопрудная. Автобусы проследуют из 4-го микрорайона через улицу Академика Алиханова и далее через улицу Академика Христиановича и Проектируемый проезд 1218.

Расписание на маршруте подразумевает, что работать водители будут по будням с 07:00 до 20:30.

Ранее стало известно, что в Москве появился новый маршрут с электробусами. Теперь высокотехнологичные машины работают на маршруте № 76. За счет этого в городе стало уже 24 направления, обслуживаемых электротранспортом.

