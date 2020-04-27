В России разработали "безопасные" от коронавируса автобусы

Фото: пресс-служба "Группы ГАЗ"

В "Группе ГАЗ" заявили, что разработали изменения в конструкции и комплектации всей линейки автобусов в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом Москве 24 рассказали в пресс-службе организации.

"Сейчас пользование общественным транспортом ограничено условиями режима изоляции, но полностью отказаться от него невозможно, это парализует экономику и социальную жизнь в городах. Мы видим выход в создании максимально безопасной среды в автобусах, препятствующей распространению заболеваний", – рассказали в компании.





пресс-служба "Группы ГАЗ" Мы уже понимаем, что пандемия – это не проблема одного или двух месяцев. Эксперты-вирусологи предупреждают, что даже при благополучном прохождении пика заболеваний может сохраняться возможность новых всплесков инфекции.

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Речь в концепции безопасного автобуса идет об очистке воздуха, дезинфекции рук, минимизации контактов пассажиров с потенциально зараженными поверхностями. Во всей линейке автобусов компании – от "Газелей" (от 17 до 22 мест) до автобусов "Вектор NEXT" (от 40 до 53 мест) и ЛиАЗов, рассчитанных на перевозку до 150 пассажиров, – предусмотрена установка следующих комплектующих:



облучатели-рециркуляторы воздуха закрытого типа;

сенсорные диспенсеры с антисептиками;

бесконтактные кнопки запроса остановки;

поручни с антибактериальным покрытием.

"Также мы изучаем возможность установки дополнительных фильтров в системы кондиционирования", – добавили в компании.

С 22 апреля проехать в городском общественном транспорте Москвы можно будет только по картам "Тройка", "Стрелка", а также по социальным картам москвича и жителя Московской области. При этом с помощью карт на турникетах автоматически будет проверяться наличие пропуска у пассажира.

За последние сутки в России подтвердили 6 198 случаев коронавирусной инфекции. Клинических проявлений не было у 2 693 человек, или 43,4%. При этом больше всего инфицированных в Москве: 2871 новый случай заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Всего в городе на данный момент зафиксирован 45 351 случай коронавируса.

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