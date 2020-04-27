В России разработали "безопасные" от коронавируса автобусы

13:20
Фото: пресс-служба "Группы ГАЗ"
В "Группе ГАЗ" заявили, что разработали изменения в конструкции и комплектации всей линейки автобусов в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом Москве 24 рассказали в пресс-службе организации.
"Сейчас пользование общественным транспортом ограничено условиями режима изоляции, но полностью отказаться от него невозможно, это парализует экономику и социальную жизнь в городах. Мы видим выход в создании максимально безопасной среды в автобусах, препятствующей распространению заболеваний", – рассказали в компании.
Речь в концепции безопасного автобуса идет об очистке воздуха, дезинфекции рук, минимизации контактов пассажиров с потенциально зараженными поверхностями. Во всей линейке автобусов компании – от "Газелей" (от 17 до 22 мест) до автобусов "Вектор NEXT" (от 40 до 53 мест) и ЛиАЗов, рассчитанных на перевозку до 150 пассажиров, – предусмотрена установка следующих комплектующих:
С 22 апреля проехать в городском общественном транспорте Москвы можно будет только по картам "Тройка", "Стрелка", а также по социальным картам москвича и жителя Московской области. При этом с помощью карт на турникетах автоматически будет проверяться наличие пропуска у пассажира.
За последние сутки в России подтвердили 6 198 случаев коронавирусной инфекции. Клинических проявлений не было у 2 693 человек, или 43,4%. При этом больше всего инфицированных в Москве: 2871 новый случай заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Всего в городе на данный момент зафиксирован 45 351 случай коронавируса.
Сколько стоит нарушение соцдистанции в Москве
Читайте также
Анастасия Павелко, Наталья Чепрукова
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: