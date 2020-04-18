В Дептрансе попросили москвичей привязать транспортные карты к цифровому пропуску

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В московском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры обратились к горожанам, использующим цифровые пропуска.

По словам пресс-службы ведомства, столичным пассажирам нужно привязать к пропускам транспортные карты.

"Сегодня сотни тысяч людей продолжают ежедневно ездить на работу и обеспечивать жизнь города. По поручению мэра Москвы для обеспечения соблюдения социальной дистанции и исключения личного фактора, мы запускаем систему автоматической проверки пропусков", – говорится в заявлении пресс-службы Дептранса в Telegram-канале.

Известно, что система заработает в общественном транспорте Москвы, в том числе в метро, с 22 апреля. Так, проверять пропуска у людей будут при помощи автоматизированной системы прямо на турникетах. Речь идет о карте "Тройка" и соцкарте.

Пассажирам потребуется указать номера карт в своих разрешениях на передвижение по городу в транспорте не менее чем за 5 часов до поездки.

Жителям Подмосковья нужно внести сведения "Стрелки". Кроме того, в департаменте транспорта обратились к жителям Москвы с просьбой соблюдать меры безопасности.

Цифровые пропуска введены в Москве для поездок на любом транспорте с 15 апреля. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.