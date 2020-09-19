МЦД-3 могут запустить в 2022 году – Собянин

09:25
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что третья линия Московских центральных диаметров может быть запущена в 2022 году. Об этом он рассказал в эфире телеканала Россия 24.
Новый маршрут проследует из Зеленограда в Раменское.
Собянин отметил, что основные работы по строительству МЦД-3 уже выполнены.
"Тем менее, необходимо много других работ произвести для того чтобы запустить МЦД-3. Надеюсь, в 2022 году мы запустим МЦД-3", – сказал мэр.
Ранее сообщалось, что строительство станции Щукинская второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) планируется завершить к концу 2020 – началу 2021 года.
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