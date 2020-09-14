Стало известно, когда завершат строительство станции Щукинская МЦД-2

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство станции Щукинская второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) планируется завершить к концу 2020 – началу 2021 года, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Вместе с одноименной станцией Таганско-Краснопресненской линии метро и с остановками наземного транспорта они образуют крупный транспортно-пересадочный узел "Щукинская". По расчетам, ежедневно им будут пользоваться порядка 122 тысяч раз.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, вместо остановочного пункта Покровское-Стрешнево на МЦД-2 появится современный пригородный вокзал, расположенный ближе к станции метро.

По его словам, на Щукинской обустроят платформу с навесом, а в надземном пассажирском терминале оборудуют эскалаторы и лифты.

Новая станция расположится недалеко от Щукинского полуострова, Щукинского парка, Музея памяти погибших воинов в Афганистане, Чечне и других горячих точках, а также детского технопарка на базе "Курчатовского института".

Накануне Сергей Собянин сообщил, что с начала запуска Московские центральные диаметры перевезли 100 миллионов пассажиров. По словам мэра, пассажиропоток восстановился уже на 80%. Он также рассказал, что в столице ведутся работы по улучшению обслуживания на МЦД.

Собянин также рассказал, что на МЦД-1 и МЦД-2 планируется открыть еще 14 новых или реконструированных платформ. Мэр напомнил, что менее чем за год уже сделали доступными для пассажиров 13 обновленных станций.

До 2023 года над МЦД-2 планируют построить семь надземных пешеходных переходов. Строительство будет вестись в рамках Адресной инвестиционной программы.

