Собянин утвердил проект подземного перехода в Щербинке

14:23
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Проект планировки подземного пешеходного перехода в Щербинке утвержден Сергеем Собяниным, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.
"Сергей Собянин подписал постановление об утверждении проекта планировки подземного пешеходного перехода через железнодорожные пути МЦД-2 вблизи дома 8 по улице Новостроевской в Щербинке", – говорится в сообщении.
В переходе длиной 75,5 метра и шириной 4 метра установят два лифта для маломобильных граждан и три лестничных схода. По мнению специалистов, новый объект позволит пешеходам комфортно и безопасно пересекать железнодорожные пути.
"Также в проекте предусмотрен перенос автобусной остановки на улице Железнодорожной ближе к переходу на 20 метров. Тротуары будут обустроены, организуют регулируемый переход через Новостроевскую улицу, озеленят прилегающую территорию", – отметили в пресс-службе.
Подчеркивается, что существующий регулируемый пешеходный переход через железнодорожные пути вблизи дома 8 по улице Новостроевской будет ликвидирован.
Ранее Сергей Собянин утвердил проект планировки территорий нескольких микрорайонов в районе Перово на востоке столицы. Он затронет микрорайоны 11–12, 21–22, 23–24 и частично 29 и 68.
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