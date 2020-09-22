Собянин утвердил проект подземного перехода в Щербинке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Проект планировки подземного пешеходного перехода в Щербинке утвержден Сергеем Собяниным, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

"Сергей Собянин подписал постановление об утверждении проекта планировки подземного пешеходного перехода через железнодорожные пути МЦД-2 вблизи дома 8 по улице Новостроевской в Щербинке", – говорится в сообщении.

В переходе длиной 75,5 метра и шириной 4 метра установят два лифта для маломобильных граждан и три лестничных схода. По мнению специалистов, новый объект позволит пешеходам комфортно и безопасно пересекать железнодорожные пути.

"Также в проекте предусмотрен перенос автобусной остановки на улице Железнодорожной ближе к переходу на 20 метров. Тротуары будут обустроены, организуют регулируемый переход через Новостроевскую улицу, озеленят прилегающую территорию", – отметили в пресс-службе.

Подчеркивается, что существующий регулируемый пешеходный переход через железнодорожные пути вблизи дома 8 по улице Новостроевской будет ликвидирован.

Ранее Сергей Собянин утвердил проект планировки территорий нескольких микрорайонов в районе Перово на востоке столицы. Он затронет микрорайоны 11–12, 21–22, 23–24 и частично 29 и 68.