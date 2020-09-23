Собянин провел личный прием граждан по поручению президента РФ

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Фото: vk.com/mossobyanin
Сергей Собянин провел личный прием граждан по поручению Владимира Путина в приемной главы государства.
С просьбой ускорить строительство спортивного комплекса с хоккейной площадкой в районе Чертаново Центральное к мэру обратилась домохозяйка Галина Желтова, сын которой занимается хоккеем. По ее словам, работы на улице Красного Маяка идут уже второй год, но открытия не предвидится. Собянин решил лично осмотреть объект.
"Если не возражаете, мы после приема вместе проедем и посмотрим, что там делается на стройке", – сказал мэр.
Как сообщается в материалах пресс-службы мэра, строительство нового спортивного комплекса с катком на улице Красного Маяка должно быть завершено в 2021 году. В настоящее время его общая строительная готовность составляет 75%.
Также житель Щербинки Олег Безунов обратился к Собянину с проблемой нехватки мест в детских садах и школах. Мэр пообещал, что в 2021 году будут открыты детские сады на улицах Спортивной и Индустриальной, а также школа на улице 40 лет Октября.
Ранее мэр Москвы утвердил проект планировки подземного пешеходного перехода в Щербинке. В нем установят два лифта для маломобильных граждан и три лестничных схода. По мнению специалистов, новый объект позволит пешеходам комфортно и безопасно пересекать железнодорожные пути.
Собянин вручил премии Москвы в области литературы и искусства
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