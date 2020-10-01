Три жилых дома ввели в эксплуатацию в Зеленограде по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Зеленограде ввели в эксплуатацию три дома, возведенных по программе реновации, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента строительства.

Два здания расположены в районе Крюково на Георгиевском проспекте, корпусе 1934 и корпусе 1935, еще один дом – в районе Старое Крюково на Солнечной аллее, корпусе 934.

Новостройка на Солнечной аллее состоит из трех секций. Там предусмотрено 182 квартиры, из которых 30 – однокомнатных, 124 – двухкомнатных, 28 – трехкомнатных. Общая площадь помещений – более 10 тысяч квадратных метров. Три квартиры оборудовали для маломобильных людей.

Два новых монолитных дома на Георгиевском проспекте являются односекционными. Корпус 1934 рассчитан на 91 квартиру (29 однокомнатных, 42 двухкомнатных, 11 трехкомнатных и 9 четырехкомнатных) общей площадью более 5 тысяч квадратных метров.

В корпусе 1935 располагаются 97 квартир (34 однокомнатных, 47 двухкомнатных и 16 трехкомнатных) общей площадью более 5 тысяч квадратных метров. Оба здания оснащены подземной парковкой.

В квартирах уже есть сантехническое оборудование, на кухне предусмотрены электроплита и мойка, люстры и светильники. В каждой комнате установлены радиаторы отопления конвекторного типа, датчики пожарной сигнализации.

Первые этажи отдадут под объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В вестибюле жилой части домов размещены колясочная, комната консьержа, кладовая, зона почтовых ящиков и лифты.

Пол вестибюля и лифтовых холлов выполнен в один уровень с землей. На близлежащей территории оборудовали детские игровые площадки и площадки для отдыха взрослых, высадили цветники, кустарники и деревья.

Ранее в департаменте градостроительной политики столицы рассказали, что к настоящему времени в Москве переселение идет в 58 стартовых домов.

В Нижегородском районе столицы завершили строительство жилого дома на 164 квартиры по программе реновации. Трехсекционный жилой дом возвели по индивидуальному проекту. В каждой секции есть вестибюль, помещение для консьержа и два лифта.

Программа реновации жилищного фонда столицы была официально одобрена в августе 2017 года. Сейчас для ее реализации сформирован перечень из 464 стартовых площадок.