Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение на участке проспекта Маршала Жукова перекроют с 12 декабря, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

До 28 декабря водители не смогут проехать от дома 28 на проспекте Маршала Жукова до пересечения с улицей Демьяна Бедного. Ограничения связаны со строительством объекта Московского метрополитена.

Ранее сообщалось, что из-за проведения работ на инженерных сетях на северо-западе столицы с 1 декабря по 20 февраля 2021 года в 1-м Пехотном переулке в районе дома 6 ограничили движение. Также ликвидировано парковочное пространство и организовано одностороннее движение в сторону улицы Академика Курчатова – от улицы Сосновой до улицы Академика Курчатова.

Также для водителей недоступен участок Хлебного переулка до 25 апреля 2021 года. Ограничения действуют от дома 24 до дома 36, строения 2, по улице Поварской.