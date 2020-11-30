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Москва 24

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Город

30 ноября, 22:11

В 1-м Пехотном переулке ограничат движение до февраля

город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Из-за проведения работ на инженерных сетях на северо-западе столицы с 1 декабря 2020 года по 20 февраля 2021 года в 1-м Пехотном переулке ограничат движение. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

"Ограничения будут введены круглосуточно", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в районе шестого дома на участке 1-го Пехотного переулка движение ограничат с поэтапным занятием одной полосы. Также будет ликвидировано парковочное пространство и организовано одностороннее движение в сторону улицы Академика Курчатова от улицы Сосновая до улицы Академика Курчатова.

Ранее сообщалось, что на участке Хлебного переулка ограничат движение транспорта в связи с проведением работ. Меры продлятся с 30 ноября 2020 года по 25 апреля 2021.

Также стало известно, что с 14 ноября 2020 года по 31 марта 2022 года на участке улицы Барклая из-за ремонта путепровода перекроют движение.

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